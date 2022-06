Résultat de la législative à Seyssuel : en direct

12/06/22 17:09

Les résultats des élections législatives 2022 à Seyssuel seront vraisemblablement annoncés assez rapidement après la fermeture des 2 bureaux de vote, la cité n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et le verdict devrait arriver dans les heures suivantes pour la commune d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012. L'observation des dernières élections permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette localité. En 2017, durant les législatives, 53,57% des personnes habilitées à participer à une élection à Seyssuel s'étaient rendues aux urnes au premier tour, contre une participation de 47,75% au deuxième tour.

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens votant à Seyssuel ( Isère ) seront incités à contribuer à l'élection de leur député comme partout en France. Quel prétendant désigneront-ils ? Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il faire confiance à cette commune pour obtenir une majorité de l'Assemblée ? A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 33.6% des suffrages au premier tour à Seyssuel, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et l'ancien 3e homme de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 21.6% et 14.3% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Seyssuel avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 61.1% des votes, abandonnant donc à Marine Le Pen 38.9% des votes.