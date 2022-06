Résultat de la législative à Soorts-Hossegor : en direct

12/06/22 11:27

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Soorts-Hossegor sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:27 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 à Soorts-Hossegor La commune de Soorts-Hossegor ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier le choix des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir. 11 candidats se présentent pour cette élection législative à Soorts-Hossegor soit autant que dans les autres territoires. Les résultats seront dévoilés dès 20 heures dans ces lignes.

Résultat des élections législatives 2022 à Soorts-Hossegor

Les élections législatives 2022 auront lieu à Soorts-Hossegor comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Landes

Tête de liste Liste Christian Laffont Divers droite Lionel Causse Ensemble ! (Majorité présidentielle) Véronique Rivoire Rassemblement National Dominique Lecuona Régionaliste Sophie de Brosses Divers centre Jean-Marc Lespade Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Pierre Etchoimborde Droite souverainiste Muriel Loubet Reconquête ! Pascal Demangeot Divers extrême gauche Marc Vernier Les Républicains Jonathan Hareng Ecologistes

Législatives 2022 à Soorts-Hossegor : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Soorts-Hossegor (40) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin prochains. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président des Français pourra-t-il se reposer sur cette commune pour avoir une majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Pendant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 40,19% des voix au premier tour à Soorts-Hossegor, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le fondateur de "La France Insoumise" et l'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais avaient obtenu 13,43% et 12,27% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Soorts-Hossegor avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui accordant 72,61% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 27,39% des voix.