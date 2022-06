Résultat de la législative à Spicheren : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Spicheren sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Spicheren. En direct 18:13 - Qu'ont fait les électeurs de gauche il y a 7 jours dans la cité ? La coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 11,85% des voix au 1er tour de la législative il y a une semaine dans l'unique bureau de vote de Spicheren. Ce premier résultat est cependant à comparer avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 12,01%, 3,81%, 1,04% et 1,42% il y a deux mois. Ce qui aboutissait à une réserve de voix de 18,28% du côté des électeurs de gauche. 15:30 - Quel dénouement pour le deuxième tour des élections à Spicheren ? A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Spicheren. La candidature Rassemblement National a obtenu 25,06% des votes au soir du 1er tour de la législative le 12 juin dernier. En 2e position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 24,69% des voix. Quant à elle, la candidature Les Républicains capte 17,21% des votes. 13:30 - Quelle sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives à Spicheren ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des scrutins antérieurs. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1778 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 77,4% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 76,04% au premier tour, ce qui représentait 1352 personnes. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? La semaine dernière, 54,46% des personnes aptes à voter à Spicheren avaient refusé de se rendre aux urnes. 10:30 - Nouvelle journée des élections législatives à Spicheren ce dimanche ! La ville de Spicheren ne compte qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier la vie des citoyens qui ont jusqu'à 19 heures pour faire leur devoir. Un prolongement d'une heure acté par arrêté de la préfecture, pour amener le plus de monde possible à participer. Presque partout, deux finalistes sont en lice pour la 2e étape de cette élection législative en France comme à Spicheren. Les résultats seront communiqués dès 20 heures ci-dessus.

Résultats des législatives 2022 à Spicheren - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Spicheren aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste Kévin Pfeffer Rassemblement National Christophe Arend Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Spicheren - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Spicheren

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Spicheren Kévin Pfeffer (Ballotage) Rassemblement National 30,58% 25,06% Christophe Arend (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,13% 24,69% Jonathan Outomuro Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,32% 11,85% Marc Friedrich Les Républicains 9,78% 17,21% Eric Diligent Reconquête ! 4,69% 3,87% Florian Philippot Droite souverainiste 4,62% 5,49% Anthony Thiel Divers gauche 2,99% 3,12% Monique Greff Ostermann Divers 2,48% 4,86% Abdel Askal Divers gauche 2,28% 1,37% Lola Legrand Divers extrême gauche 1,23% 0,62% Christophe Mouynet Divers 1,06% 1,00% Ludovic Massing Divers 0,50% 0,75% Saliha Aït Divers gauche 0,34% 0,12% Participation au scrutin Circonscription Spicheren Taux de participation 35,39% 45,54% Taux d'abstention 64,61% 54,46% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56% 1,47% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68% 0,25% Nombre de votants 23 673 816

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de la législative 2022 à Spicheren. À Spicheren, les 1792 électeurs votant dans la 6ème circonscription de la Moselle se sont prononcés pour le représentant Rassemblement National. Attention : le résultat de l'élection législative dans la 6ème circonscription de la Moselle peut toujours évoluer si les électeurs des 30 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Spicheren. Kévin Pfeffer a accumulé 25% des suffrages au niveau de la localité. Il est suivi par Christophe Arend (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Marc Friedrich (Les Républicains) qui reçoivent 25% et 17% des suffrages. Le taux d'abstention s'établit à 54% des citoyens autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative (816 votants).

Législatives 2022 à Spicheren : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 31,5% des voix au premier tour à Spicheren. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,8% et 12,0% des voix. Et après renversement de situation : Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour en empochant 50,4% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 49,6% des voix. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier. Comme partout dans le pays, les votants de Spicheren (Moselle) seront amenés à participer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022.