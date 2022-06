En direct

19:49 - Quel résultat aux législatives de Thézan-lès-Béziers pour la Nupes ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 14,36% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Thézan-lès-Béziers le dimanche 10 avril dernier. Il ne faut pas oublier non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,39% et 1,14% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 17,89% à Thézan-lès-Béziers pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Thézan-lès-Béziers ? Les indicateurs nationaux des derniers jours auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Thézan-lès-Béziers ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité a chuté très près du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages vendredi soir (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Or le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Thézan-lès-Béziers cette fois, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 41,71% des suffrages. Derrière, arrivait Emmanuel Macron à 18,06%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,36% et Éric Zemmour à 9,17%. Le chef de l'Etat sortant arrivait à en revanche 27,85% des voix à l'échelle du pays, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - La participation demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives à Thézan-lès-Béziers À Thézan-lès-Béziers, la participation constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ces élections législatives. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses conséquences sur les tarifs des matières premières sont en mesure de faire le jeu de l'abstention à Thézan-lès-Béziers (34490). En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 78,61% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux de participation de 79,7% au premier tour, soit 1 790 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - L'abstention aux législatives 2022 à Thézan-lès-Béziers va-t-elle faire pire qu'en 2017 ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. En 2017, durant les législatives, 55,94% des inscrits sur les listes électorales de Thézan-lès-Béziers avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 51,55% pour le second round. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour.