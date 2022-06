Résultat de la législative à Thizy-les-Bourgs : en direct

12/06/22 11:03

Les électeurs de Thizy-les-Bourgs (Rhône) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022 : ils devront participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quelle candidature iront-ils ? Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour il y a deux mois. Au moment de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 30% des suffrages au premier tour à Thizy-les-Bourgs, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de Hollande et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25% et 18% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Thizy-les-Bourgs avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 51% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 49% des suffrages.