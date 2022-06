Résultat de la législative à Thoissey : 2e tour en direct

A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. Il faudra bien évidemment prendre en compte les particularités des territoires, comme par exemple à Thoissey. La candidature Rassemblement National a obtenu 24,43% des votes le 12 juin dernier pour le 1er tour des législatives. En 2e position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 20,09% des voix. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 15,75% des suffrages.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Thoissey. Reste à déterminer si les citoyens des 88 autres communes faisant partie de cette circonscription électorale voteront comme ceux de Thoissey. La participation atteint 43% des citoyens habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune à l'échelle de la 4ème circonscription de l'Ain (593 non-votants). Jérôme Buisson a engrangé 24% des votes au sein de la ville. Philippe Lerda (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Isabelle Seguin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent grâce à 20% et 16% des voix.

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales vivant à Thoissey (01) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Durant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 33,79% des votes au premier tour à Thoissey, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de Hollande et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 24,04% et 15,52% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Thoissey avec 55,90% des voix, laissant par conséquent 44,10% des voix à Emmanuel Macron.