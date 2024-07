Résultat des législatives 2024 à Saint-Symphorien-d'Ancelles (71570) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Les bulletins du Front populaire très suivis Quelle part des Français votera pour le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les enquêtes d'opinion lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des bulletins affichés au niveau national sont encourageants. Le décompte de voix s'avère conséquent : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Saint-Symphorien-d'Ancelles, le binôme Front populaire a pour sa part glané 17,19% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner néanmoins avec les 20,16% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a gagné 16 points à Saint-Symphorien-d'Ancelles Le nombre de bulletins en faveur de la formation de Jordan Bardella au second tour sera l'enseignement majeur localement pour ces élections des députés. Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux législatives fin juin, soit environ quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 16 points sur place entre 2022 et 2024. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut déduire que le RN sera vainqueur à Saint-Symphorien-d'Ancelles ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori ce dimanche ? Le résultat obtenu par le RN sera ainsi très commenté localement pour le second tour de ces élections des députés 2024. A l'inverse de l'élection de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois une chance de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Les élections législatives avaient également offert un très bon score pour le RN à l'époque à Saint-Symphorien-d'Ancelles. Dans la commune, c'est Aurélien Dutremble qui arrivait en tête au premier tour avec 37,96%. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Benjamin Dirx (Ensemble ! - Majorité présidentielle) chez les électeurs avec 61,00%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,00%.

20:05 - Rachel Drevet (Rassemblement National) déjà devant avec 53,82% à Saint-Symphorien-d'Ancelles aux législatives Grâce à 53,82% des votes, Rachel Drevet (Rassemblement National) a pris les devants à Saint-Symphorien-d'Ancelles, le 30 juin lors du premier round de la législative. Benjamin Dirx (Ensemble !) obtenait 22,57%. Jean-Luc Delpeuch (Union de la gauche) recevait 17,19% des votants. C'est aussi Rachel Drevet qui terminait en pôle position sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 34,65%, devant Benjamin Dirx avec 30,6% et Jean-Luc Delpeuch avec 27,59%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les élections européennes à Saint-Symphorien-d'Ancelles ? Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il est également indispensable d'étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Le 30 juin dernier, la participation lors du premier tour des législatives 2024 à Saint-Symphorien-d'Ancelles a atteint 69,84%, dépassant celle des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 53,78% des électeurs de Saint-Symphorien-d'Ancelles s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 47,52% lors des élections européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter à l'occasion du second tour des législatives 2024 à Saint-Symphorien-d'Ancelles ? Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du deuxième tour des élections législatives à Saint-Symphorien-d'Ancelles ? Dimanche dernier, l'abstention à Saint-Symphorien-d'Ancelles au premier tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 30,16%. Au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,47% dans la ville, contre un taux d'abstention de 24,06% au deuxième tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,39% au premier tour et 56,44% au second tour. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les incertitudes engendrées par la guerre en Ukraine, sont de nature à pousser les électeurs de Saint-Symphorien-d'Ancelles (71570) à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Élections législatives à Saint-Symphorien-d'Ancelles : un éclairage démographique Quel impact aura la population de Saint-Symphorien-d'Ancelles sur le résultat des législatives ? La répartition démographique peut agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le bourg, 37% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 23,14% de plus de 60 ans. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (19,31%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 388 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,67%) révèle des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,85%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Symphorien-d'Ancelles mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,89% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.