Résultat de la législative à Tracy-le-Mont : 2e tour en direct

La Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 23,83% des voix au 1er tour de la législative il y a une semaine dans les 2 bureaux de vote de Tracy-le-Mont. Mais ce premier résultat est tout de même à mettre en perspective avec les suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 17,46%, 5,17%, 1,08% et 2,48% il y a deux mois. Ce sont donc 26,19% d'électeurs en réalité que pouvait viser la coalition de gauche pour ces législatives à Tracy-le-Mont.

15:30 - La candidature Les Républicains plébiscitée lors du premier tour

Au soir du premier tour, le 12 juin dernier, les citoyens de Tracy-le-Mont ont plébiscité la candidature Les Républicains qui a recueilli 29,5% des voix. Elle a coiffé au poteau les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui obtiennent dans l'ordre 24,67% et 23,83% des voix. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains garderaient entre 40 et 65 sièges.