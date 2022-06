Résultat de la législative à Trégueux : en direct

En direct

18:52 - Que peut espérer le bloc des Insoumis pour ces législatives à Trégueux ? Les habitants de Trégueux avaient accordé 19,44% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour la manche initiale de la présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,83% et 2,35% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 27,62% à Trégueux pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Trégueux ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Ces indications des dernières heures se répercuteront certainement sur le résultat des législatives à Trégueux dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. A la dernière élection, à Trégueux, Emmanuel Macron glanait la meilleure place avec 35,84% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,44%. Suivaient Marine Le Pen à 19,19% et Yannick Jadot à 5,83%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Trégueux ? Le niveau de participation constituera indiscutablement un facteur important des législatives 2022 à Trégueux. L'inflation et ses conséquences sur le quotidien des foyers français sont de nature à avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs de Trégueux. Lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 6 350 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 20,66% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 21,31% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - Quel était le score de l'abstention à Trégueux en 2017 ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 8 613 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. A l'occasion des élections législatives de 2017, 51,05% des personnes habilitées à voter à Trégueux avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 42,73% au deuxième tour.