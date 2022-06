Résultat de la législative à Trosly-Breuil : 2e tour en direct

19/06/22 14:52

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Trosly-Breuil est officiel. À Trosly-Breuil, les 1458 citoyens inscrits dans la 5ème circonscription de l'Oise ont pris parti pour la candidature Les Républicains. Les citoyens des 69 autres communes composant cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Trosly-Breuil ? Pierre Vatin a réuni 34% des voix. Il ressort devant Myriam Lamzoudi (Rassemblement National) et Luc Blanchard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent 20% et 18% des suffrages. Le niveau de la participation atteint 54% des électeurs habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 5ème circonscription de l'Oise.

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Trosly-Breuil seront amenés à participer aux élections législatives comme partout en France. Quel prétendant préféreront-ils ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 29,1% des voix au premier tour à Trosly-Breuil, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa réélection et le président de "La France Insoumise" avaient obtenu 25,1% et 15,8% des suffrages. Le choix des citoyens de Trosly-Breuil était resté inchangé au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (52,2% des suffrages), abandonnant par conséquent 47,8% des suffrages à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ?