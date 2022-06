Résultat de la législative à Urrugne : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Urrugne dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 18:57

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Urrugne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:57 - Quel verdict pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Urrugne ? Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste un des enjeux de ces élections législatives, à Urrugne comme dans le reste du pays. Le candidat de gauche avait atteint 18,33% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Mais il faut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,43% et 1,7% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 25,46% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Urrugne. 16:30 - Les enquêtes sondagières, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Urrugne ? Les mouvements nationaux des dernières heures auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Urrugne au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Au même moment, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. Lors de la dernière échéance, à Urrugne, Emmanuel Macron figurait en tête au premier tour de la présidentielle avec 27,71% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,33%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen avec 15,0% et Jean Lassalle, quatrième avec 12,63%. 14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces élections législatives 2022 à Urrugne demeure l'abstention À Urrugne, l'un des facteurs forts de ce scrutin législatif sera sans nul doute le niveau de participation. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment capable d'éloigner les habitants d'Urrugne (64122) des isoloirs. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 24,75% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 22,6% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - Au moment des résultats des législatives, quels seront les pourcentages de participation à Urrugne ? Au cours des dernières années, les 10 624 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, lors des législatives, 55,95% des électeurs d'Urrugne avaient déserté les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 45,61% au dernier round. Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures à Urrugne pour ces législatives Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les jalons de ce 1er volet des législatives à Urrugne, jusqu'à la révélation des résultats. On dénombre 12 candidats dans la circonscription de la ville (un chiffre au-dessus de la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour voter ce dimanche de premier tour dans les 9 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Urrugne

Les élections législatives 2022 auront lieu à Urrugne comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Tête de liste Liste Tom Dubois--Robin Nouvelle union populaire écologique et sociale Philippe Jouvet Divers centre Peio Dufau Régionaliste Bertrand Soubelet Divers droite Fabrice Sébastien Bach Les Républicains Kévin Briolais Ecologistes Marielle Goitschel Divers Christiane Néel Reconquête ! Jacqueline Uhart Divers extrême gauche Mathis Tenneson Divers centre Vincent Bru Ensemble ! (Majorité présidentielle) Monique Becker Rassemblement National

Législatives 2022 à Urrugne : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des législatives à Urrugne (64122) à la mi-juin ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin 2022. Le président nouvellement réélu sera-t-il capable de remporter la majorité de l'Assemblée nationale au vu des voix qu'il a reçues dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 27,7% des voix au premier tour à Urrugne. Le fondateur du parti "La République En Marche" avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 18,3% et 15,0% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés d'Urrugne avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 65,1% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 34,9% des voix.