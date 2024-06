Résultat des législatives à Vailhauquès : l'élection 2024 en direct

12:06 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Vailhauquès

Au cours des dernières années, les 2 687 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les précédentes européennes, 40,96% des électeurs de Vailhauquès (Hérault) avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 42,58% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,68% au premier tour et seulement 49,98% au second tour. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 16,22% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 18,73% au second tour.