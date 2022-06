Résultat de la législative à Val d'Oingt : 2e tour en direct

19/06/22 18:11

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Val d'Oingt sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Val d'Oingt. En direct 18:11 - La 2e marche à Val d'Oingt pour le bloc LFI-PS-EELV Le bloc LFI-PS-EELV-PC partait avec un potentiel théorique de 27,91% à Val d'Oingt avant ces légilsatives. C'est en effet l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat de gauche à l'Assemblée nationale a pourtant atteint 22,17% des suffrages lors de la première manche des législatives. Ce qui avait tout de même placé la Nupes en deuxième position. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Val d'Oingt ? La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a enregistré 28,7% des voix lors du 1er round des législatives le 12 juin dernier. En 2e position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 22,17% des suffrages. A la troisième place, la candidature Les Républicains obtient 19,86% des voix. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 sièges. 13:30 - La participation demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives à Val d'Oingt Les études rapportent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle changer pour le deuxième tour des législatives ? Cinq ans auparavant, durant les législatives, le taux d'abstention représentait 51,04% des inscrits sur les listes électorales de Val d'Oingt au premier tour, à comparer avec une abstention de 46,38% pour le dernier round. L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui est trop haut lors de ce type de scrutin. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 57,36% au second tour, six% de plus qu'au premier tour. 10:30 - Le député de Val d'Oingt sera connu ce soir Si vous avez du mal à vous faire un avis sur les prétendants du 2ème épisode dans la seule circonscription de Val d'Oingt, il vous reste encore un peu de temps. Les 4 bureaux de vote ne ferment leurs portes qu'à 19 heures pour ces législatives 2022 dans la cité. Le préfet a en effet établi un arrêté pour autoriser les 3282 citoyens de se prononcer une heure plus tard dans la commune.

Résultats des législatives 2022 à Val d'Oingt - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Val d'Oingt aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Nathalie Serre Les Républicains Dominique Despras Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Val d'Oingt - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Val d'Oingt

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 8ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Val d'Oingt Dominique Despras (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,85% 28,70% Nathalie Serre (Ballotage) Les Républicains 21,97% 19,86% Cécile Bulin Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,25% 22,17% Antoine Dubois Rassemblement National 16,00% 14,58% Marie de Penfentenyo de Kervéréguin Reconquête ! 5,56% 4,56% Pascale Braud Divers gauche 2,09% 3,32% Joël Gaude Ecologistes 1,81% 2,19% Valérie Lawo Ecologistes 1,64% 1,80% Mathieu Nove Josserand Droite souverainiste 1,38% 1,07% Noëlle Pelerins Ecologistes 0,86% 0,90% Tristan Teyssier Divers extrême gauche 0,59% 0,84% Participation au scrutin Circonscription Val d'Oingt Taux de participation 52,57% 54,91% Taux d'abstention 47,43% 45,09% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04% 1,11% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,36% 0,44% Nombre de votants 55 240 1 805

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative à Val d'Oingt. Au niveau de la 8ème circonscription du Rhône, les 3287 habitants de Val d'Oingt ont choisi la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Dominique Despras a amassé 29% des votes au sein de la ville. Cécile Bulin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Nathalie Serre (Les Républicains) captent respectivement 22% et 20% des votes. Ces chiffres ne traduisent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la 8ème circonscription du Rhône : 65 autres communes contribuent aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Le taux de participation parmi les électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs au sein de la commune au niveau de la 8ème circonscription du Rhône s'élève à 55%.

Législatives 2022 à Val d'Oingt : les enjeux