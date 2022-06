Résultat des législatives à Valognes - Election 2022 (50700) [PUBLIE]

14/06/22 15:58

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Valognes. À Valognes, les 5301 citoyens rattachés à la 3ème circonscription de la Manche se sont prononcés pour le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ces données ne représentent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription, 159 autres communes participant également au résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Manche. Stéphane Travert a amassé 38% des suffrages dans la ville. Il est suivi par Gaëlle Verove (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Carmen Masson (Rassemblement National) qui décrochent 26% et 15% des votes. Le niveau de l'abstention atteint 52% des habitants enregistrés sur les registres électoraux au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale.

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 35% des votes au premier tour à Valognes. Le fondateur de La République En Marche avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21% et 17% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Valognes avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 63% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 37% des voix. Les citoyens de cette agglomération s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives à Valognes ( Manche ) ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin 2022.