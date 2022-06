Résultat de la législative à Vernosc-lès-Annonay : en direct

12/06/22 10:56

9 candidats s'opposent dans l'unique circonscription de Vernosc-lès-Annonay ce 12 juin 2022, pour le 1er tour des législatives 2022. Un nombre de candidats proportionnel à celui du reste du pays. Et les 2087 votants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 2 bureaux de vote et choisir une paire de candidats lors de ce premier round.

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 28% des votes au premier tour à Vernosc-lès-Annonay, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et l'ancien 3e homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 25% et 16% des voix. Le choix des votants de Vernosc-lès-Annonay était resté inchangé au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (51% des voix). Emmanuel Macron avait récupéré 49% des votes. Les administrés de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quel prétendant à l'Assemblée nationale les 2 720 habitants de Vernosc-lès-Annonay fixeront-ils en pole position des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ?