Résultat de la législative à Vierzon : en direct

12/06/22 18:46

Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières élections. Au moment des dernières élections législatives, 18 291 inscrits sur les listes électorales de Vierzon s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 46,18%), contre un taux de participation de 45,44% pour le dernier round. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012.

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Vierzon ? Le conflit armé ukrainien serait de nature à faire avant tout gagner l'abstention à Vierzon (18100). Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 65,09% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 66,14% au premier tour, soit 11 630 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Vierzon, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 26,72% des suffrages. A la suite, se trouvait Jean-Luc Mélenchon à 23,2%, puis Emmanuel Macron à 23,02% et Fabien Roussel à 7,63%. Le président-candidat atteignait en revanche 27,85% des votants en France, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et 21,95% pour le leader de LFI. Les tendances nationales des derniers jours viendront probablement transformer ce paysage à Vierzon, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Il faut se rappeler que la Nupes s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote vendredi soir. Au même moment, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%.

Un des paramètres clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Vierzon, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait atteint 23,2% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,82% et 1,44% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc potentiellement obtenir 27,46% à Vierzon pour ces légilsatives.

Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 26,7% des suffrages au premier tour à Vierzon, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien député européen et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 23,2% et 23,0% des suffrages. A l'inverse du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en rassemblant 52,0% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 48,0% des votes. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Quel candidat les habitants de Vierzon classeront-ils en première position des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?