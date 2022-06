Résultat de la législative à Vignoux-sur-Barangeon : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Vignoux-sur-Barangeon dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:11

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Vignoux-sur-Barangeon sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Vignoux-sur-Barangeon. En direct 18:11 - Des législatives prometteuses à Vignoux-sur-Barangeon pour le bloc LFI-PS-EELV Avec un score de 26,37% des suffrages au 1er tour à Vignoux-sur-Barangeon, la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant cette 2ème manche des législatives 2022. Son représentant a donc un poids ce dimanche. Mais ce score est tout de même à évaluer au regard des suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 13,41%, 2,7%, 1,06% et 2,94% il y a deux mois. Ce qui donnait un total qui aurait dû s'approcher de 20,11% pour le bloc de gauche. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Vignoux-sur-Barangeon ? Grâce à 27,34% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Vignoux-sur-Barangeon à l'occasion du 1er round des élections législatives le 12 juin dernier. En 2e place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 26,37% des suffrages. Enfin, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 24,73% des suffrages. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. 13:30 - Les chiffres de l'abstention à l'occasion du 2e tour des législatives 2022, un élément clé à Vignoux-sur-Barangeon ? Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? En 2017, durant les élections législatives, le pourcentage de participation avait atteint 40,29% au niveau de Vignoux-sur-Barangeon au deuxième tour, en d’autres termes seulement 629 votants avaient fait le déplacement jusqu'à leur bureau de vote. Le deuxième tour de scrutin de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives françaises s'élevait à 57,36% au second tour, 6 points de plus qu'au premier tour. 10:30 - Les élections sont reparties à Vignoux-sur-Barangeon ! Les isloirs fermeront leurs portes à 18 heures Bonjour et bienvenue sur cette page où nous suivrons les moments clés de cette seconde manche des législatives à Vignoux-sur-Barangeon, jusqu'à ce que le résultat soit connu. Sont alignés les postulants qualifiés il y a sept jours et les électeurs ont de nouveau jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de deuxième tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Vignoux-sur-Barangeon - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Vignoux-sur-Barangeon aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Cher

Tête de liste Liste Christine Poly Rassemblement National Nicolas Sansu Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Vignoux-sur-Barangeon - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Vignoux-sur-Barangeon

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription du Cher

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vignoux-sur-Barangeon Nicolas Sansu (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,36% 26,37% Christine Poly (Ballotage) Rassemblement National 22,99% 27,34% Nadia Essayan Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,60% 24,73% Adrien Baert Les Républicains 12,29% 9,34% Mathilde Patte-Suchetet Reconquête ! 3,42% 5,22% Emma Debeugny Ecologistes 1,87% 1,24% Sophie Merlin Divers 1,83% 3,02% Régis Robin Divers extrême gauche 1,44% 1,79% Monique Florent Droite souverainiste 1,20% 0,96% Participation au scrutin Circonscription Vignoux-sur-Barangeon Taux de participation 47,37% 44,81% Taux d'abstention 52,63% 55,19% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75% 2,28% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67% 0,27% Nombre de votants 32 623 747

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Vignoux-sur-Barangeon. Dans la 2ème circonscription du Cher, les 1667 habitants de Vignoux-sur-Barangeon ont choisi la candidate Rassemblement National. Les électeurs des 46 autres communes de la 2ème circonscription du Cher voteront-ils comme ceux de Vignoux-sur-Barangeon ? Christine Poly a enregistré 27% des voix. En seconde place, Nicolas Sansu (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 26% des suffrages. Nadia Essayan (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décroche 25% des voix. L'abstention parmi les électeurs enregistrés dans les listes électorales au sein de la commune au niveau de cette circonscription s'élève à 55% (747 votants).

Législatives 2022 à Vignoux-sur-Barangeon : les enjeux

Durant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 38% des voix au premier tour à Vignoux-sur-Barangeon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 13% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Vignoux-sur-Barangeon grâce à 54% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 46% des voix. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Quelle sera l'issue des élections législatives 2022 à Vignoux-sur-Barangeon ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin 2022.