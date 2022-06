Résultat des législatives à Vignoux-sur-Barangeon - Election 2022 (18500) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Vignoux-sur-Barangeon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative 2022 à Vignoux-sur-Barangeon. La candidate Rassemblement National décroche la première place chez les 1667 citoyens inscrits dans la 2ème circonscription du Cher résidant à Vignoux-sur-Barangeon. Reste encore à déterminer si les électeurs des 46 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront comme ceux de Vignoux-sur-Barangeon. Le taux d'abstention représente 55% des habitants enregistrés dans les listes électorales dans la commune au niveau de la 2ème circonscription du Cher. Au sein de la localité, Christine Poly a accumulé 27% des suffrages. Nicolas Sansu (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Nadia Essayan (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent avec 26% et 25% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vignoux-sur-Barangeon Nicolas Sansu Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,36% 26,37% Christine Poly Rassemblement National 22,99% 27,34% Nadia Essayan Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,60% 24,73% Adrien Baert Les Républicains 12,29% 9,34% Mathilde Patte-Suchetet Reconquête ! 3,42% 5,22% Emma Debeugny Ecologistes 1,87% 1,24% Sophie Merlin Divers 1,83% 3,02% Régis Robin Divers extrême gauche 1,44% 1,79% Monique Florent Droite souverainiste 1,20% 0,96% Participation au scrutin Circonscription Vignoux-sur-Barangeon Taux de participation 47,37% 44,81% Taux d'abstention 52,63% 55,19% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73% 2,28% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70% 0,27% Nombre de votants 32 623 747

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vignoux-sur-Barangeon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:31 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de gauche à Vignoux-sur-Barangeon ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une clé du résultat de ces législatives 2022, à Vignoux-sur-Barangeon comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 13,41% des suffrages en avril dernier dans la ville. Les reports des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à considérer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,7% et 1,06% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un total théorique de 17,17% pour la coalition LFI-PS-EELV. 16:30 - À Vignoux-sur-Barangeon, des sondages tout aussi révélateurs ? Les mouvements nationaux des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à Vignoux-sur-Barangeon. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés s'est approchée de la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Au même moment, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%. Lors de la présidentielle, à Vignoux-sur-Barangeon, Marine Le Pen avait terminé en première position de la présidentielle avec 37,94% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,27%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 13,41% et Éric Zemmour avec 5,97%. 14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives à Vignoux-sur-Barangeon ? À Vignoux-sur-Barangeon, l'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement le niveau d'abstention. La peur d'un retour de l'épidémie de covid est notamment capable de tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Vignoux-sur-Barangeon (18500). En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,43% dans la ville. Le taux d'abstention était de 24,69% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Vignoux-sur-Barangeon lors des élections législatives ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des scrutins précédents. Lors des dernières élections législatives, sur les 1 562 inscrits sur les listes électorales à Vignoux-sur-Barangeon, 45,65% s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour, contre une participation de 40,29% pour le second round. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - On peut voter jusqu'à 18 heures à Vignoux-sur-Barangeon pour ces législatives 2022 Les résultats des législatives 2022 à Vignoux-sur-Barangeon vont vraisemblablement être annoncés pas longtemps après la fermeture des 2 bureaux de vote, la cité ne représentant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on se rendra compte très vite qui des 9 candidats se qualifie au second tour.

Durant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 38% des voix au premier tour à Vignoux-sur-Barangeon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 13% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Vignoux-sur-Barangeon grâce à 54% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 46% des voix. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Quelle sera l'issue des élections législatives 2022 à Vignoux-sur-Barangeon ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin 2022.