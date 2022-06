Résultat de la législative à Villars-les-Dombes : 2e tour en direct

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. Dimanche 12 juin 2022 au soir du premier round, les habitants de Villars-les-Dombes ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 23,05% des suffrages. En seconde place, la candidature Les Républicains capte 20,77% des voix. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 18,79% des votes.

13:30 - À Villars-les-Dombes, le score de la participation lors du 2ème tour des législatives sera un élément fort

Les jeunes affichent généralement un désintérêt pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle changer pour le second tour des élections législatives ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 56,64% au niveau de Villars-les-Dombes au premier tour. L'abstention était de 51,51% pour le second tour. Le second tour de scrutin de ce 19 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des législatives de 2017 ? Pour mémoire, au niveau national en 2017, le taux d'abstention aux législatives représentait 57,36% au second tour, c'était bien plus qu'au premier tour.