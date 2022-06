Résultat de la législative à Villars-les-Dombes : en direct

En direct

18:56 - Qui vont retenir les électeurs de gauche à Villars-les-Dombes ? Les votants de Villars-les-Dombes avaient livré 15,28% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour l'étape première de la présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,52% et 1,66% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 6,18% à gauche de l'échiquier (en plus des voix de Mélenchon).

16:30 - À Villars-les-Dombes, des sondages tout aussi valables ? Marine Le Pen avait gagné la première position lors de la dernière élection à Villars-les-Dombes avec 29,36% des votes, au 1er tour. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 29,21%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 15,28% et Éric Zemmour à 7,9%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait Emmanuel Macron à près de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. Les mouvements nationaux des dernières heures changeront certainement ce paysage lors des législatives à Villars-les-Dombes au 1er tour. Et pour rappel, la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%.

14:30 - La participation demeure l'enjeu majeur de ces élections législatives à Villars-les-Dombes L'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera l'étendue de la participation à Villars-les-Dombes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 443 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 23,57% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,46% au premier tour. Les populations des communes de petite taille votent fréquemment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour des législatives ?

11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Villars-les-Dombes en 2017 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. L'étude des résultats des précédents scrutins permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération. Il y a 5 ans, durant les élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 56,64% au premier tour des votants de Villars-les-Dombes, contre un taux d'abstention de 51,51% au second tour.