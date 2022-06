Résultat de la législative à Willer-sur-Thur : 2e tour en direct

15:30 - À Willer-sur-Thur, la candidature Rassemblement National en tête

Avec 31,84% des votes, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Willer-sur-Thur le 12 juin dernier à l'occasion du premier round des législatives. Les candidats Les Républicains et Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoivent dans l'ordre 23,68% et 14,72% des suffrages. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.