Résultat de la législative à Wittelsheim : en direct

12/06/22 18:57

Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des élections antérieures. Cinq ans auparavant, au moment des élections législatives, parmi les 8 447 personnes en âge de voter à Wittelsheim, 39,04% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 32,15% au second tour.

L'un des facteurs essentiels des législatives 2022 sera immanquablement le taux d'abstention à Wittelsheim. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des foyers français, combinée avec les préoccupations provoquées par la guerre en Ukraine, seraient de nature à détourner l'attention des citoyens de Wittelsheim (68310) du vote. Il y a deux mois, pour le second tour de la présidentielle, 29,83% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 27,66% au premier tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

La majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter tout près de de la Nupes dans les sondages avant la fin de campagne. Le RN de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Wittelsheim ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or le chef de l'Etat avait obtenu 19,04% des voix à Wittelsheim, lors de la dernière élection contre 27,85% en France. La candidate du FN s'était hissée à 38,43% des voix contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,19% (contre à un peu moins de 22%).

Dans les 8 bureaux de vote de Wittelsheim, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat insoumis avait atteint 19,19% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Mais il faut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,19% et 1,31% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc potentiellement atteindre 23,69% à Wittelsheim pour ces légilsatives.

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales domiciliés à Wittelsheim seront invités à participer aux élections législatives comme tous les Français. Pour quel candidat voteront-ils ? Les administrés de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 38,43% des suffrages au premier tour à Wittelsheim, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Celui qui endossa le costume du 3e homme de la présidentielle de 2022 et celui qui était candidat à sa propre réélection avaient obtenu 19,19% et 19,04% des votes. Le choix des votants de Wittelsheim était resté égal au second tour en faveur de Marine Le Pen (61,03% des votes). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 38,97% des suffrages.