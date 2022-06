Résultat des législatives au Fousseret - 2e tour élection 2022 (31430) [DEFINITIF]

Résultats des législatives 2022 au Fousseret

Le résultat du 2e tour des élections législatives au Fousseret est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat législatives 2022 dans la 8ème circonscription de la Haute-Garonne

Résultat 2e tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Fousseret Joël Aviragnet Divers gauche - 57,93% Loic Delchard Rassemblement National - 42,07% Participation au scrutin Circonscription Le Fousseret Taux de participation - 51,27% Taux d'abstention - 48,73% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 4,23% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 3,24% Nombre de votants - 709

L'élection législative se termine au Fousseret avec l'officialisation de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le deuxième tour. Les votants seront amenés à reprendre le chemin des bureaux de vote dès 2024 pour participer au résultat des européennes au Fousseret . Le candidat Divers gauche arrive en première position chez les 1383 citoyens inscrits dans la 8ème circonscription de la Haute-Garonne et habitant au Fousseret. Le niveau de la participation parmi les électeurs autorisés à voter de la commune pour cette circonscription s'établit à 51.27% (709 votants). Pour le scrutin qui l'opposait à Loic Delchard (Rassemblement National), Joël Aviragnet a accumulé 57.93% des votes. Quant à lui, Loic Delchard reçoit 42.07% des suffrages. Reste à savoir si les électeurs des 281 autres communes faisant partie de la 8ème circonscription de la Haute-Garonne feront les mêmes choix que ceux du Fousseret.

Résultat 1er tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Fousseret Joël Aviragnet (Ballotage) Divers gauche 28,67% 25,94% Loic Delchard (Ballotage) Rassemblement National 21,84% 26,63% Céline Laurenties-Barrere Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,60% 17,89% Annabelle Fauvernier Divers gauche 17,53% 16,78% Yves Riere Reconquête ! 3,95% 4,72% Wilfried Serre Divers droite 3,05% 3,61% Amélie Bailly Droite souverainiste 1,70% 1,66% Simon Moncasi Ecologistes 1,14% 1,25% Martine Guiraud Divers extrême gauche 0,81% 0,83% François Harari Divers gauche 0,69% 0,69% Vartan Karnikian Divers 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Le Fousseret Taux de participation 53,75% 53,25% Taux d'abstention 46,25% 46,75% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75% 1,22% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94% 0,95% Nombre de votants 46 309 737

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 du Fousseret sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député du Fousseret. En direct 18:53 - Qu'attendre des électeurs de la Nupes dans la commune ? La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait se fixer un total théorique de 29,11% au Fousseret avant ces élections légilsatives. Un chiffre correspondant au total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. La Nupes étant absente des débats (selon le ministère de l'Intérieur) dans la circonscription, ces électeurs se sont très probablement portés, pour une partie d'entre eux, sur la nuance de gauche la semaine passée et devraient faire de même ce dimanche. 15:30 - Au Fousseret, les candidats Divers gauche en première position Grâce à 43,41% des voix, les candidats Divers gauche se sont imposés au Fousseret dimanche 12 juin 2022 pour le 1er tour des élections législatives. Ils ont coiffé au poteau les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui récupèrent dans l'ordre 26,63% et 17,89% des votes. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. 13:30 - L'abstention demeure la grande inconnue de ces législatives 2022 au Fousseret L'étude des scrutins antérieurs est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Il y a deux mois, au second tour de la dernière présidentielle, 22,47% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 19,74% au premier tour. La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage de participation qui est trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Dimanche dernier, 53,25% des électeurs au Fousseret avaient pris part au scrutin. 10:30 - Le verdict des législatives 2022 au Fousseret sera connu ce dimanche soir ! Les résultats définitifs des élections législatives 2022 au Fousseret seront normalement dévoilés peu de temps après la fermeture de l'unique bureau de vote ce dimanche 19 juin 2022, la cité ne représentant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on connaîtra rapidement qui des candidats finalistes l'emporte pour aller à l'Assemblée dans les 5 ans à venir.

Législatives 2022 au Fousseret : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 27% des votes au premier tour au Fousseret. La candidate d'extrême droite avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 22% et 19% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle du Fousseret avec 54% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 46% des voix. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs habitant au Fousseret (Haute-Garonne) seront invités à contribuer aux législatives comme partout en France.