Résultat de la législative au Fousseret : en direct

12/06/22 17:14

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Fousseret sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:14 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats des élections législatives au Fousseret Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives au Fousseret ? La guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses retombées sur les prix des matières premières seraient de nature à pousser les citoyens du Fousseret (31430) à rester chez eux. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,47% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 19,74% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention au Fousseret ? Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté d'ordinaire les citoyens de cette localité lors des élections passées ? En 2017, pendant les législatives, le taux de participation s'était élevé à 52,54% au premier tour dans la commune au Fousseret, à comparer avec une participation de 46,42% pour le tour deux. 09:30 - Quelques paramètres clés pour les élections législatives 2022 au Fousseret Les clés de ces élections législatives au Fousseret sont simples : la commune ne correspond qu'à une seule circonscription où s'affrontent 11 candidats. Un niveau comparable à celui du reste du pays. Autre point majeur: les électeurs auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour aller voter. L'horaire de clôture du bureau de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour comprimer la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Les élections législatives 2022 auront lieu au Fousseret comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste Joël Aviragnet Divers gauche Annabelle Fauvernier Divers gauche Martine Guiraud Divers extrême gauche Céline Laurenties-Barrere Ensemble ! (Majorité présidentielle) Loic Delchard Rassemblement National Wilfried Serre Divers droite François Harari Divers gauche Vartan Karnikian Divers Amélie Bailly Droite souverainiste Yves Riere Reconquête ! Simon Moncasi Ecologistes

Législatives 2022 au Fousseret : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 27% des votes au premier tour au Fousseret. La candidate d'extrême droite avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 22% et 19% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle du Fousseret avec 54% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 46% des voix. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs habitant au Fousseret (Haute-Garonne) seront invités à contribuer aux législatives comme partout en France.