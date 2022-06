Résultat de la législative au Meux : 2e tour en direct

19/06/22 18:37

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 du Meux sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député du Meux. En direct 18:37 - La coalition Mélenchon avait terminé troisième au Meux il y a sept jours Une des questions clés de ces élections législatives 2022, en France, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Au Meux, son candidat avait enregistré 23,14% des suffrages il y a une semaine. Mais ce score est néanmoins à analyser au regard des votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de la présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 13,38%, 5,56%, 1,02% et 1,96% le 10 avril. Voilà qui donnait un total estimé sur le papier à 21,92% pour la coalition LFI-PS-EELV-PC. 15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle l'emporter au Meux ? La candidature Rassemblement National a engrangé 26,02% des voix lors du premier round des législatives dimanche 12 juin 2022. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à dans l'ordre 25,3% et 23,14% des voix. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. 13:30 - La participation sera-t-elle en berne au Meux lors des législatives ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des consultations politiques précédentes. En 2017, pendant les législatives, 56,27% des personnes en capacité de participer à une élection au Meux avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 46,59% pour le second round. Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au second tour cette année ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : la participation aux élections législatives représentait 42,64% au second round, 6 points de plus qu'au premier tour. 10:30 - Le 2ème round des législatives a démarré au Meux Les données de cette 2e manche des législatives au Meux sont simples : la ville ne couvre qu'une seule circonscription où s'opposent deux candidats finalistes. Autre point essentiel: les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour se rendre dans l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour favoriser la mobilisation.

Résultats des législatives 2022 au Meux - 2e tour

Le second tour des élections législatives au Meux aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste Myriam Lamzoudi Rassemblement National Pierre Vatin Les Républicains

Résultats des législatives 2022 au Meux - 1er tour

Carte des votes du premier tour au Meux

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Meux Myriam Lamzoudi (Ballotage) Rassemblement National 24,44% 26,02% Pierre Vatin (Ballotage) Les Républicains 23,19% 15,11% Luc Blanchard Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,33% 23,14% Etienne Diot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,05% 25,30% Clary Langlois-Meurinne Reconquête ! 4,90% 5,28% Régine Harray Cohen Ecologistes 3,01% 2,52% Hélène Becherini Divers extrême gauche 1,60% 1,44% Augusto Fernandes Droite souverainiste 1,47% 1,20% Participation au scrutin Circonscription Le Meux Taux de participation 47,40% 51,37% Taux d'abstention 52,60% 48,63% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13% 1,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,12% Nombre de votants 34 755 844

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative au Meux. C'est la candidate Rassemblement National qui a amassé le plus de bulletins de votes auprès des citoyens du Meux inscrits dans la 5ème circonscription de l'Oise. Les électeurs des 69 autres communes composant la 5ème circonscription de l'Oise voteront-ils comme ceux du Meux ? Myriam Lamzoudi a engrangé 26% des voix. Etienne Diot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Luc Blanchard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à dans l'ordre 25% et 23% des suffrages. Le taux de participation parmi les citoyens enregistrés dans les registres électoraux dans la commune au niveau de cette circonscription atteint 51%.

Législatives 2022 au Meux : les enjeux

Les électeurs du Meux (Oise) reprendront la direction des isoloirs en 2022 : ils devront participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour en avril dernier. Lors de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 30,13% des suffrages au premier tour au Meux, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 28,40% et 13,38% des voix. Au contraire du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour en captant 52,18% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 47,82% des votes.