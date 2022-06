Résultat de la législative aux Côtes-d'Arey : en direct

12/06/22 17:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 des Côtes-d'Arey sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:08 - Aux Côtes-d'Arey, l'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 reste la participation L'une des grandes inconnues des législatives 2022 sera à n'en pas douter l'abstention aux Côtes-d'Arey. La guerre aux portes de l'Europe est par exemple susceptible d'avoir un impact sur les choix que feront les citoyens des Côtes-d'Arey (38138). Au deuxième tour de la présidentielle, 18,51% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 18,25% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - Aux Côtes-d'Arey, le score de la participation lors des législatives 2022 sera un élément fort Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des élections passées. Cinq ans auparavant, durant les élections législatives, 51,75% des personnes en capacité de voter aux Côtes-d'Arey avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 47,95% au dernier round. 09:30 - A quelle heure s'achèvent les législatives aux Côtes-d'Arey ? Si jamais vous hésitez encore sur les 8 candidats au 1er tour dans la seule circonscription des Côtes-d'Arey, prenez votre temps. L'unique bureau de vote ferme à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultat des élections législatives 2022 aux Côtes-d'Arey

Les élections législatives 2022 auront lieu aux Côtes-d'Arey comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Jacques Lacaille Divers extrême gauche Benoit Auguste Rassemblement National Jean-Claude Lassalle Les Républicains Eloïc Dufour Ecologistes Thibaut Monnier Reconquête ! Quentin Dogon Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Louis Goujon Droite souverainiste Caroline Abadie Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 aux Côtes-d'Arey : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales des Côtes-d'Arey (38138) reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils devront participer à l'élection des membres de l'hémicycle qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022. Le président de la République sera-t-il capable d'avoir la majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a obtenus dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 31,8% des votes au premier tour aux Côtes-d'Arey, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste malheureuse de la dernière présidentielle et l'ex-député européen avaient obtenu 25,7% et 13,9% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle des Côtes-d'Arey grâce à 57,6% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 42,5% des suffrages.