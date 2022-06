Résultat de la législative aux Pieux : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 des Pieux sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député des Pieux. En direct 18:13 - Des législatives prometteuses aux Pieux pour le bloc de gauche Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour aux Pieux, la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce deuxième tour des législatives 2022. Son représentant a donc ce dimanche. Ce score est tout de même à comparer avec les voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 21,48%, 3,22%, 1,77% et 4,21% le 10 avril. Ce sont donc 30,68% d'électeurs en réalité que pouvait viser la coalition de gauche pour ces législatives aux Pieux. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle l'emporter aux Pieux ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés. Il faudra bien évidemment prendre en compte les particularités locales, comme par exemple aux Pieux. Au soir du 1er tour des élections législatives, dimanche 12 juin 2022, les habitants des Pieux ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 34,74% des suffrages. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 32,86% des votes. Quant à elle, la candidature Rassemblement National obtient 14,52% des suffrages. 13:30 - Un record d'abstention peut-il impacter le résultat des législatives aux Pieux ? Plus de la moitié des Français ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? Pour mémoire, au niveau national en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 57,36% au second tour, six points de plus qu'au premier tour. L'analyse des résultats des dernières élections est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. Il y a 5 ans, à l'occasion des législatives, 63,04% des électeurs des Pieux avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre une abstention de 50,75% pour le deuxième tour. 10:30 - Le résultat final des élections aux Pieux, c'est pour ce dimanche soir ! Cela fait déjà quelques heures qu'on vote aux Pieux et il y a encore du temps pour se rendre à son bureau de vote puisque l'unique bureau de vote de la ville peut accueillir les électeurs jusqu'à 19 heures. Ce sont deux prétendants qui sont candidats dans la circonscription qui couvre la commune, comme dans la quasi-totalité des autres circonscriptions du pays.

Résultats des législatives 2022 aux Pieux - 2e tour

Le second tour des élections législatives aux Pieux aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Manche

Tête de liste Liste Stéphane Travert Ensemble ! (Majorité présidentielle) Gaëlle Verove Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 aux Pieux - 1er tour

Carte des votes du premier tour aux Pieux

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Manche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Les Pieux Stéphane Travert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,77% 34,74% Gaëlle Verove (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,66% 32,86% Carmen Masson Rassemblement National 18,58% 14,52% Jean-René Binet Les Républicains 14,45% 9,37% Nadège Daniel Reconquête ! 3,03% 2,34% Stéphane Lavalley Divers centre 2,36% 2,65% Marie-Agnès Caillaux Droite souverainiste 1,59% 1,09% Agnès Ryst Ecologistes 1,39% 0,94% Laurence Derrey Divers extrême gauche 1,18% 1,48% Participation au scrutin Circonscription Les Pieux Taux de participation 51,03% 49,77% Taux d'abstention 48,97% 50,23% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 2,20% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53% 0,83% Nombre de votants 56 564 1 321

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 aux Pieux. Au sein de la 3ème circonscription de la Manche, les 2654 électeurs des Pieux ont penché pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Stéphane Travert a collecté 35% des votes au niveau de la localité. Il précède Gaëlle Verove (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Carmen Masson (Rassemblement National) qui recueillent respectivement 33% et 15% des suffrages. Ces données ne représentent cependant pas la totalité des votes au niveau de la 3ème circonscription de la Manche : 159 autres communes participent en effet au résultat de la législative dans cette circonscription législative. Le niveau de la participation parmi les habitants autorisés à fréquenter les isoloirs dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Manche s'élève à 50%, ce qui représente 1 321 votants.

Législatives 2022 aux Pieux : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 3 310 habitants des Pieux (Manche) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président de la République pourra-t-il compter sur cette ville pour avoir une majorité des députés de l'hémicycle ? Pendant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 33% des voix au premier tour aux Pieux, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien parlementaire européen et la candidate d'extrême droite avaient obtenu 21% et 20% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle des Pieux grâce à 63% des suffrages, cédant par conséquent à Marine Le Pen 37% des voix.