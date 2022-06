Résultat des législatives aux Pieux - Election 2022 (50340) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Résultat des législatives 2022 aux Pieux

Le résultat des élections législatives 2022 aux Pieux est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Manche

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Manche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Les Pieux Stéphane Travert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,77% 34,74% Gaëlle Verove (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,66% 32,86% Carmen Masson Rassemblement National 18,58% 14,52% Jean-René Binet Les Républicains 14,45% 9,37% Nadège Daniel Reconquête ! 3,03% 2,34% Stéphane Lavalley Divers centre 2,36% 2,65% Marie-Agnès Caillaux Droite souverainiste 1,59% 1,09% Agnès Ryst Ecologistes 1,39% 0,94% Laurence Derrey Divers extrême gauche 1,18% 1,48% Participation au scrutin Circonscription Les Pieux Taux de participation 51,03% 49,77% Taux d'abstention 48,97% 50,23% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 2,20% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53% 0,83% Nombre de votants 56 564 1 321

Le résultat de l'élection législative aux Pieux a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première position chez les citoyens de la 3ème circonscription de la Manche demeurant aux Pieux. La participation parmi les électeurs figurant sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative s'établit à 50%, ce qui représente 1 321 votants. A l'échelle de la localité, Stéphane Travert a recueilli 35% des votes. Gaëlle Verove (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Carmen Masson (Rassemblement National) recueillent respectivement 33% et 15% des votes. Ces chiffres ne représentent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription : 159 autres communes participent également au résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Manche.

Législatives 2022 aux Pieux : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 3 310 habitants des Pieux (Manche) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président de la République pourra-t-il compter sur cette ville pour avoir une majorité des députés de l'hémicycle ? Pendant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 33% des voix au premier tour aux Pieux, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien parlementaire européen et la candidate d'extrême droite avaient obtenu 21% et 20% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle des Pieux grâce à 63% des suffrages, cédant par conséquent à Marine Le Pen 37% des voix.