Résultat de la législative aux Sorinières : en direct

Dans les 9 bureaux de vote des Sorinières, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat de gauche avait enregistré 19,97% des suffrages le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 7,18% et 2,95% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 30,1% pour la Nupes dans la commune.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 aux Sorinières ?

A l'issue du dernier scrutin présidentiel, aux Sorinières, Emmanuel Macron remportait la meilleure place avec 34,99% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,97%. On trouvait plus loin Marine Le Pen avec 17,94% et Yannick Jadot à 7,18%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront peut-être remettre en question ce décor lors des législatives aux Sorinières ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN, lui, s'est rapproché des 20%.