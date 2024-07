Résultat des législatives 2024 à Aubigné-Racan (72800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Aubigné-Racan, qui va récupérer le vote du Front populaire ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF ce dimanche ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a rassemblé plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 13,49% des votes à Aubigné-Racan. Un score en baisse en comparaison des 16,8% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a grapillé 16 points à Aubigné-Racan Avec un résultat encore plus élevé qu'aux européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à considérer localement. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 16 points à Aubigné-Racan entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. Si les reports de voix lui sourient, on peut donc imaginer que le RN finisse vainqueur à Aubigné-Racan ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict à Aubigné-Racan pour le RN aux législatives 2024 ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera en conséquence le grand sujet à l'échelle locale pour le second tour de cette élection. Le RN va-t-il de nouveau gagner à Aubigné-Racan, comme lors des législatives 2022 ? Le RN parvenait également à tirer son épingle du jeu à Aubigné-Racan au cours des élections des députés il y a deux ans. C'est en effet Bruno Pinçon qui arrivait en tête au premier tour avec 35,27% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 55,53%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,47%.

20:05 - Romain Lemoigne (Rassemblement National) déjà en avance avec 51,28% à Aubigné-Racan aux législatives Romain Lemoigne (Rassemblement National) a obtenu 51,28% des voix à Aubigné-Racan dimanche 30 juin 2024, au soir du 1er round des législatives. Un score qui lui a permis de devancer Eric Martineau (Ensemble !) et Mathilde Jack (Nouveau Front populaire) avec 28,53% et 13,49% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Romain Lemoigne accumulant cette fois 42,54%, devant Eric Martineau avec 29,17% et Mathilde Jack avec 18,57%.

19:21 - À Aubigné-Racan, la participation du 1er tour dépasse celle des élections européennes Au fil des derniers scrutins électoraux, les 2 134 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Dimanche dernier, 34,43% des électeurs d'Aubigné-Racan se sont abstenus au premier tour des législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, sur les 1 709 inscrits sur les listes électorales à Aubigné-Racan, 51,9% avaient en effet refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 46,56% lors du scrutin européen de 2019. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - À Aubigné-Racan, la participation a atteint 65,57% lors de la première étape des législatives La participation est sans aucun doute l'une des clés de ces législatives 2024. Le taux de participation à Aubigné-Racan était de 65,57% pour le premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 47,3% au premier tour et 50,36% au deuxième tour. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 675 personnes en âge de voter au sein de la localité, 76,91% étaient allées voter, contre une participation de 76% au premier tour, c'est-à-dire 1 273 personnes. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont de nature à impacter les décisions que prendront les citoyens d'Aubigné-Racan.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Aubigné-Racan : ce qu'il faut savoir La composition démographique et la situation socio-économique d'Aubigné-Racan déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Dans la localité, 15,18% des résidents sont des enfants, et 11,29% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (70,72%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 796 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,12%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (13,85%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Aubigné-Racan mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 33,75% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.