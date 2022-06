Résultat des législatives à Vancé - 2e tour élection 2022 (72310)

17/06/22 18:00

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat du premier tour de l' élection législative à Vancé. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a récolté le plus de votes de la part des 240 électeurs de Vancé inscrits dans la 3ème circonscription de la Sarthe. Eric Martineau a accumulé 30 suffrages au sein du village. Bruno Pinçon (Rassemblement National) et Dominique Leloup (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décrochent 27 votes et 22 votes. Cependant, le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de la Sarthe peut encore basculer si les électeurs des 76 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Vancé. Le niveau de la participation atteint 52% des électeurs inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune pour cette circonscription législative, ce qui représente 124 votants.