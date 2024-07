Résultat des législatives 2024 à Pontvallain (72510) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la Nupes à Pontvallain ? Le Nouveau Front populaire qui a émergé en 2024 s'est imposé comme une force politique majeure lors du premier tour des législatives, avec plus de 28% au niveau du pays, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre un facteur de gauche dans ce second tour dans les isoloirs. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 22,4% des voix à Pontvallain. Un chiffre qui n'a pas vraiment bougé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (22,93%).

20:58 - L'extrême droite a nettement progressé à Pontvallain Le résultat des législatives à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 33% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'en 2022, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà engrangé 16 points sur place entre 2022 et 2024. En tenant compte des reports de voix, on peut conclure que le RN sera vainqueur à Pontvallain ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score à Pontvallain pour le Rassemblement national au second tour ? Le résultat obtenu par le RN sera en conséquence très observé pour le second tour de ces élections législatives, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti lepéniste va-t-il encore gagner à Pontvallain ? Au cours des élections des députés il y a deux ans, le RN tirait aussi son épingle du jeu à Pontvallain. On retrouvait en effet Bruno Pinçon en tête au premier tour, avec 31,60% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 51,79%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,21%.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives à Pontvallain A en croire les dernières projections communiquées juste avant le second tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait en mesure de rafler moins de 250 sièges à l'issue des élections législatives. Le Front populaire pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient garder jusqu'à 120 députés. Il convient cependant de tenir compte des caractéristiques locales. Dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Pontvallain ont plébiscité Romain Lemoigne (Rassemblement National), qui a raflé 47,56% des votes. Un score qui lui a permis de passer devant Eric Martineau (Ensemble !) et Mathilde Jack (Nouveau Front populaire) avec respectivement 23,72% et 22,4% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 3ème circonscription de la Sarthe, Romain Lemoigne glanant cette fois 42,54%, devant Eric Martineau avec 29,17% et Mathilde Jack avec 18,57%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Pontvallain ? Comment ont voté les habitants de cette localité lors des précédents rendez-vous électoraux ? En comparaison des élections européennes de début juin, l'abstention au premier tour des législatives 2024 à Pontvallain a baissé, atteignant 35,51%. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 51,79% des personnes en capacité de voter à Pontvallain avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 49,48% il y a cinq ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% à midi et 45,3% à 17 h.

18:35 - À Pontvallain, quel impact aura la participation sur les résultats des législatives ? Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors des élections législatives à Pontvallain ? Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Pontvallain était de 64,49%. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 76,41% des personnes habilitées à voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 75,92% au second tour, soit 905 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 44,47% au premier tour et 41,54% au deuxième tour. L'inflation dans le pays serait notamment en mesure d'avoir un impact sur les décisions que prendront les citoyens de Pontvallain.

17:29 - Pontvallain : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Pontvallain, les élections sont en cours. Avec une population de 1 624 habitants répartis dans 765 logements, cette localité présente une densité de 49 habitants/km². Ses 67 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 466 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 20,32% des résidents sont des enfants, et 26,25% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 41,41% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, 44,85% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1049,14 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Pontvallain, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.