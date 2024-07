Résultat des législatives 2024 à la Flèche : les premiers chiffres du 2e tour

18:28 - La participation sera-t-elle en berne à la Flèche lors de la seconde manche des législatives ?

À la Flèche, la participation est immanquablement l'une des clés de ces élections législatives 2024. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à la Flèche a atteint 30,65%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 53,02% au premier tour et 52,85% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à la Flèche ? Au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 11 122 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 26,93% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 27,62% au premier tour. Les habitants des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives à la Flèche ?