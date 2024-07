Résultat des législatives 2024 à Loir en Vallée (72310) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les votes du Front populaire très suivis Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au Nouveau Front populaire lors du second tour des élections de 2024 ou se tourner vers une autre candidature ? L'ensemble a réuni un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 15,16% des bulletins à Loir en Vallée. Une percée à compléter néanmoins avec les 16,71% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - 16 points grapillés en 2 ans par le Rassemblement national à Loir en Vallée Le nombre de votes de la formation de Jordan Bardella au second tour sera l'enseignement majeur au niveau local pour cette législative. Alors qu'au niveau de la France, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 33% des suffrages au scrutin législatif fin juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale apparaît plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 16 points ici entre 2022 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score à Loir en Vallée pour le RN ce dimanche ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors des élections législatives 2024 sera ainsi très scruté. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti lepéniste va-t-il de nouveau s'imposer à Loir en Vallée ? Le RN parvenait également en pôle position à Loir en Vallée lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Bruno Pinçon qui se classait en tête au premier tour avec 32,57% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 51,47%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,53%.

20:05 - Quel résultat pour le RN ce dimanche à Loir en Vallée ? A l'occasion du 1er round de l'élection législative dimanche 30 juin, les citoyens de Loir en Vallée ont placé en tête Romain Lemoigne (Rassemblement National), qui a engrangé 48,1% des bulletins de vote. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Eric Martineau (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Mathilde Jack (Nouveau Front populaire) avec 24,64% et 15,16% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription, Romain Lemoigne glanant cette fois 42,54%, devant Eric Martineau avec 29,17% et Mathilde Jack avec 18,57%.

19:21 - À Loir en Vallée, la participation du premier round surpasse celle du scrutin européen L'observation des résultats des scrutins électoraux passés permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Le 30 juin dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Loir en Vallée a atteint 29,9%, en dessous de celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'était en effet hissé à 45,12% dans la commune de Loir en Vallée. L'abstention était de 42,97% il y a 5 ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle atteignait 20% à 12 h et 45% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - La participation reste le chiffre phare de ces législatives 2024 à Loir en Vallée À Loir en Vallée, l'un des critères essentiels des élections législatives 2024 est immanquablement le niveau d'abstention. 29,9% des électeurs de Loir en Vallée ne sont pas allés voter lors du premier tour des législatives 2024. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 21,24% dans la localité. Le taux d'abstention était de 22,57% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,25% au premier tour. Au deuxième tour, 46,37% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle seraient notamment capables de modifier les décisions que prendront les citoyens de Loir en Vallée.

17:29 - Élections législatives à Loir en Vallée : un éclairage démographique Dans la ville de Loir en Vallée, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent les résultats des législatives. Avec une densité de population de 55 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 9,86%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Avec ses 7,89% d'agriculteurs pour 2 086 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,38%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (15,07%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 20,12%, comme à Loir en Vallée, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.