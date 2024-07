Résultat des législatives 2024 à Yvré-le-Pôlin (72330) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Yvré-le-Pôlin, qui va prendre avantage des électeurs du Front populaire ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF aux législatives 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? Le bloc a rassemblé plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 21,92% des voix à Yvré-le-Pôlin. Un score à affiner néanmoins avec les 27,2% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - L'extrême droite a vigoureusement progressé à Yvré-le-Pôlin L'évolution du parti lepéniste aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau local entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut donc déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le RN en pôle position aux dernières législatives à Yvré-le-Pôlin Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera ainsi l'enseignement majeur pour le second tour de cette élection du Parlement 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau gagner à Yvré-le-Pôlin ? Il y a deux ans pour les législatives, le Rassemblement national parvenait aussi à tirer son épingle du jeu à Yvré-le-Pôlin. On retrouvait en effet Bruno Pinçon en tête au premier tour, avec 30,08% dans la cité. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 57,44%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,56%.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives à Yvré-le-Pôlin Au soir du 1er round des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les habitants d'Yvré-le-Pôlin ont préféré Romain Lemoigne (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 46,66% des bulletins de vote. Eric Martineau (Ensemble pour la République) obtenait 25,44%. Mathilde Jack (Front populaire) ramassait 21,92% des votants. C'est aussi Romain Lemoigne qui terminait en pôle position dans la 3ème circonscription de la Sarthe dans son ensemble, avec cette fois 42,54%, devant Eric Martineau avec 29,17% et Mathilde Jack avec 18,57%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux de participation à Yvré-le-Pôlin ? Au fil des précédents scrutins électoraux, les 1 775 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. À Yvré-le-Pôlin, le taux de participation lors du premier round des législatives 2024 a atteint 64,65%, surpassant celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, le taux de participation représentait effectivement 47,49% au sein d'Yvré-le-Pôlin. Le taux de participation était de 48,44% il y a cinq ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle représentait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - À Yvré-le-Pôlin, l'abstention peut-elle augmenter au second tour des législatives 2024 ? À Yvré-le-Pôlin, le taux de participation est indiscutablement un facteur crucial des législatives 2024. Dans la commune, le pourcentage d'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 35,35%. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 358 personnes en âge de voter au sein de la commune, 25,04% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 25,99% au second tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 61,02% au premier tour et 60,58% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Yvré-le-Pôlin ? La méfiance vis à vis des politiques pourrait entre autres renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens d'Yvré-le-Pôlin (72330).

17:29 - Les enjeux locaux d'Yvré-le-Pôlin : tour d'horizon démographique À Yvré-le-Pôlin, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 5,82% et une densité de population de 80 habitants par km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (14,8%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 527 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,28%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,29%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Yvré-le-Pôlin mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,18% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.