Résultat des législatives 2024 à Brette-les-Pins (72250) – 2e tour [PUBLIE]

La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier est électoralement incertain dans cet épilogue. Dimanche dernier, l'attelage a récolté plus de 28% des votes à l'échelle nationale contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 19,8% des bulletins à Brette-les-Pins. Un score en baisse en comparaison des 24,6% de la Nupes au premier tour en 2022.

La part des électeurs en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella au second tour sera une des clés pour ces élections au niveau local, comme dans le reste de la France. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau local entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection simple, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

Le résultat du RN sera ainsi déterminant pour le second tour de cette élection du Parlement 2024, au niveau local, comme dans le reste du pays. Mis sur la touche en 2022 dans la commune, le RN pourrait cette année remporter ce scrutin localement. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national réalisait aussi un beau résultat à Brette-les-Pins. On retrouvait en effet Bruno Pinçon au sommet au premier tour, avec 25,40% dans la ville. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Eric Martineau (Ensemble !) chez les électeurs avec 50,00%, devant son adversaire Rassemblement National à 50,00%.

Selon les études des instituts de sondages publiées depuis dimanche, l'extrême droite devrait s'assurer entre 210 et 250 députés au terme des législatives. L'union de la gauche pourrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes pourraient préserver jusqu'à 120 sièges. Il faut bien évidemment tenir compte des caractéristiques des territoires. Romain Lemoigne (Rassemblement National) a recueilli 44,13% des suffrages à Brette-les-Pins le 30 juin 2024, lors du premier round des élections législatives. En seconde position, Eric Martineau (Ensemble pour la République) récupérait 27,57%. Ensuite, Mathilde Jack (Nouveau Front populaire) glanait 19,8% des électeurs. Romain Lemoigne était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Sarthe dans son ensemble, avec cette fois 42,54%, devant Eric Martineau avec 29,17% et Mathilde Jack avec 18,57%.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Brette-les-Pins

La composition démographique et la situation socio-économique de Brette-les-Pins façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Le taux de chômage à 5,15% pourrait agir sur les espérances des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec 46,21% de population active et une densité de population de 148 hab par km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (90,05%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 660 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,03%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,66%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Brette-les-Pins mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,68% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.