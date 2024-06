Résultat des législatives à Ableiges : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Le RN à 42,63% à Ableiges le 9 juin Consulter des résultats plus récents apparaît aussi comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Ableiges, avec 42,63%. Le mouvement nationaliste doublait alors Valérie Hayer à 12,5% et Raphaël Glucksmann à 9,38%.

14:32 - 27,13% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Ableiges C'est incontestablement l'élection suprême qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Elément saillant : le Rassemblement national avait fait au premier tour une meilleure marque aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La patronne du parti avait accumulé 25,94% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 27,13%, suivi donc de Marine Le Pen avec 25,94% et Jean-Luc Mélenchon avec 18,77%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 43,35% contre 56,65%).

12:32 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Ableiges ? Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif apporte des indicateurs clés au moment de l'élection du jour. Le RN arrivait en première position à Ableiges lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Philippe Pierre qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 27,38% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription du Val-d'Oise. C'est finalement Emilie Chandler (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui avait pris l'avantage chez les électeurs d'Ableiges au second tour, avec 56,59%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Ableiges : ce qu'il faut retenir La composition démographique et le contexte socio-économique d'Ableiges contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un taux de chômage de 7,33% et une densité de population de 141 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 28,57%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,18%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,04%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Ableiges mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,68% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Les élections législatives à Ableiges (95450) sont lancées À Ableiges (95450), l'une des grandes inconnues de ces législatives sera indéniablement l'étendue de l'abstention. L'inflation dans le pays est notamment susceptible d'impacter le pourcentage de participation à Ableiges. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 85,84% dans la localité, à comparer avec une participation de 79,75% au deuxième tour, soit 563 personnes. En comparaison, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 58,73% au premier tour et seulement 55,82% au second tour. Quel député remplacera Emilie Chandler dans la 1ère circonscription du Val-d'Oise ?