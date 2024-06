En direct

19:37 - Le Front populaire, nouvelle voie pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en attirer le Front populaire ? La liste Glucksmann avait glané 12,02% à Ablon pour ces élections continentales. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 19% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (4,39%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,67%) et enfin de Léon Deffontaine (1,91%). A l'occasion du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 18,43% des bulletins dans la commune.

18:42 - Le RN a largement gagné du terrain à Ablon en 5 ans Que conclure de cette combinaison de scores ? Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN ont atteint plus de 30% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le parti a en effet déjà récupéré 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire de Bardella à Ablon il y a trois semaines Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Ablon, la liste du RN, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, l'a emporté, récoltant 39,69% des voix devant Valérie Hayer à 16,22% et Raphaël Glucksmann à 12,02%. Ce sont ainsi 208 votants qui l'ont choisie dans la ville.

14:32 - 33,43% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Ablon Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la référence pour juger une tendance politique locale. Ablon avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 28,9%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 33,43% des votes. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 11,33% et 5,67% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 44,99% contre 55,01%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce soir Analyser le plus récent scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Ablon, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 27,12% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 37,29% pour Christophe Blanchet (LREM) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 63,90%. Christophe Blanchet remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Ablon : quand les données démographiques façonnent les urnes À Ablon, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,99% et une densité de population de 101 habitants/km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (76,03%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 483 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,09%) met en lumière des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,13%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 17,67%, comme à Ablon, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.

09:32 - Election à Ablon : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Ablon, l'une des clés de ces législatives 2024 sera immanquablement la participation. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,71% au premier tour. Au second tour, 47,97% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Ablon ? Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour. Lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 937 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 77,05% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 79,96% au second tour, c'est-à-dire 750 personnes.