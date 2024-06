Résultat des législatives à Agnos : l'élection 2024 en direct

En direct

14:25 - Agnos : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville d'Agnos, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Dans le village, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,41% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (92,9%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 496 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,39%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,59%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Agnos mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,79% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Quelle sera la participation aux élections législatives à Agnos (64400) ? Le taux d'abstention sera l'un des critères essentiels des législatives 2024 à Agnos. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 845 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 16,92% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 22,6% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 41,92% au premier tour et seulement 44,03% au second tour. L'inflation dans le pays qui alourdit le budget des Français est par exemple en mesure d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs d'Agnos.