En direct

19:48 - Sur qui vont se diriger les voix de la Nupes à Ahetze ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque encore d'un leader, reste une inconnue. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 13,52% à Ahetze il y a quelques jours. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 5,45% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,02% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,05% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 26% sur place. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 17,11% des voix dans la localité.

18:42 - Le RN a vigoureusement avancé à Ahetze en 5 ans Difficile de mettre en perspective cet ensemble hétéroclite de données. Mais des tendances émergent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à environ 20% ou plus à Ahetze ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à Ahetze au début du mois Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. 21,93% des voix ont en effet cheminé vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Ahetze, face à Valérie Hayer à 20,68% et Raphaël Glucksmann à 13,52%. Le mouvement d'extrême droite a réuni ainsi pas moins de 193 habitants d'Ahetze passés par les urnes.

14:32 - 30,55% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Ahetze La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection à la présidence de la République. Chose rare : le RN avait récolté au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives il y a deux ans à Ahetze que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait engrangé 14,67% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 30,55%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 18,39% et Marine Le Pen avec 14,67%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 32,07% contre 67,93%).

12:32 - Philippe Jouvet (Divers centre) devant ses concurrents lors des législatives il y a deux ans à Ahetze Le score obtenu par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur au niveau local pour cette élection des députés 2024. Le RN ratait complètement la première marche à Ahetze en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 8,97% au premier tour, contre 22,25% pour Philippe Jouvet (Divers centre), Ahetze votant pour la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Sur la commune d'Ahetze, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie au cours du second tour, achevant la mise à l'écart du parti d'extrême droite. Une victoire, donc, pour Vincent Bru dans la localité.

11:02 - Ahetze : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Ahetze comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 049 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 184 entreprises, Ahetze offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (21,45%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,37% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2513,28 euros par mois, la commune ambitionne un avenir prospère. Pour finir, Ahetze incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives à Ahetze ? À Ahetze, le niveau de participation constituera à n'en pas douter l'un des facteurs essentiels de ces élections législatives 2024. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 51,11% au premier tour. Au second tour, 47,66% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Ahetze cette année ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 665 personnes en âge de voter au sein de la ville, 78,14% avaient pris part au scrutin. La participation était de 80,96% au premier tour, soit 1 348 personnes. Les études révèlent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle changer pour les législatives ?