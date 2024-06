En direct

19:38 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Allouis convoité La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives en 2022, à Allouis, le binôme Nupes avait en effet enregistré 24,87% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 10,88% à Allouis. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul de 23% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national favori à Allouis pour les législatives ? Alors que tirer de cet ensemble de chiffres ? Le Rassemblement national devrait atteindre près de 30% à Allouis lors du premier tour de ces législatives si la dynamique anticipée par le scrutin européen du 9 juin s'applique localement. Le parti nationaliste est même crédité d'environ un tiers des suffrages dans le pays, soit 15 points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est assez risqué, mais logique au regard de la progression du mouvement sur place. Rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la commune.

15:31 - La liste Bardella à 36,01% à Allouis le 9 juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Le 9 juin en effet, à Allouis, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a battu les autres listes, cumulant 36,01% des voix contre Valérie Hayer à 14,25% et Raphaël Glucksmann à 10,88%. Dans le détail, 139 électeurs l'ont désignée dans la localité.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Allouis au premier tour de la présidentielle 2022 La communauté électorale d'Allouis avait offert un bel avantage à Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel 2022. La leader du parti frontiste écrasait le match avec 30,23% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 29,4% et 17,61% des voix. Allouis n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 4,65% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,91% contre 53,09%.

12:32 - Ensemble s'en sortait bien au premier tour des législatives il y a deux ans à Allouis Revenir sur le dernier scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville d'Allouis, obtenant 24,34% des votes sur place, contre 25,93% pour Nadia Essayan (Ensemble !). A l'issue du second round, c'est en revanche Nicolas Sansu (LFI-PS-PC-EELV) qui va remporter le plus de voix, avec 51,66% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - Allouis et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans les rues d'Allouis, les élections sont en cours. Avec une population de 1 079 habitants répartis dans 449 logements, ce village présente une densité de 29 hab par km². L'existence de 42 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (87,75%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 22,22% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 39,41% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 749,36 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Allouis, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas d'Allouis L'abstention sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues des élections législatives à Allouis (18500). Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,68% au premier tour et seulement 54,91% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Allouis ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 22,9% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 21,84% au deuxième tour. L'inflation dans le pays serait par exemple susceptible d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants d'Allouis.