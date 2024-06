En direct

19:49 - À Ambronay, quels seront les reports du vote de gauche ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé, que deviendront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 13,18% à Ambronay. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 24% pour la gauche pour ce premier round dans la commune, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (5,32%), de l'EELV Marie Toussaint (5,49%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,86%). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Ambronay, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 25,12% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le RN a fortement avancé à Ambronay Alors que retenir de tous ces scores ? La progression du RN, qui se monte déjà à 13 points à Ambronay entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 32% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Ambronay début juin ? Regarder quelques jours en arrière apparaît comme d'autant plus avisé au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. 41,64% des votes se sont en effet portés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Ambronay, contre Raphaël Glucksmann à 13,18% et Valérie Hayer à 11,82%. Le mouvement nationaliste l'a emporté avec 493 électeurs d'Ambronay.

14:32 - Quel était le résultat de la présidentielle 2022 à Ambronay ? L'élection suprême avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La numéro 1 du parti frontiste terminait à 30,08% au premier round contre 24,29% pour Emmanuel Macron et 16,64% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Ambronay n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 8,5% des suffrages pour sa part. Nouveau coup de poing au deuxième tour pour la candidate du RN devant Emmanuel Macron avec une candidate du RN à 51,24% contre 48,76%.

12:32 - Les données des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Ambronay ? Le nombre de bulletins glanés par la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement pour cette élection du Parlement localement, comme dans le reste du pays. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville d'Ambronay, obtenant 24,13% des suffrages sur place, contre 37,34% pour Damien Abad (Divers droite). Au second round, c'est encore Damien Abad qui remportera le plus de suffrages, avec 56,82% sur l'unique circonscription couvrant la zone.

11:02 - Ambronay : quand les données démographiques façonnent les urnes La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Ambronay contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,6% et une densité de population de 77 habitants par km², les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (12,0%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 043 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,41%) met en lumière des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,36%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Ambronay mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,42% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Participation à Ambronay : que retenir des précédentes élections ? L'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif à Ambronay. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,87% au premier tour et seulement 53,46% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Ambronay ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 16,64% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux d'abstention était de 20,52% au second tour.