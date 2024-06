En direct

19:37 - Une fourchette de 35% à 37% pour le Nouveau Front populaire à Amfreville L'autre question de ces législatives sera celle du vote de gauche après la création du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Amfreville, le binôme Nupes avait en effet obtenu 37,54% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé comme très proche de l'alliance du centre dans les intentions de vote ? La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann a plus récemment atteint 18,81% à Amfreville pour les élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 8,06% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 7,16% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,54% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total de 35% cette fois.

18:42 - À Amfreville, des candidats RN favoris ? Que retenir des résultats des derniers scrutins ? Si à l'échelle nationale, les sondages d'opinion annoncent une évolution moyenne du RN à près de 15 points aux législative 2024 par rapport à son résultat des législatives 2022 (ce qui porterait le parti de Jordan Bardella pas loin des 30% dans la commune), on note pourtant que ce dernier n'a enregistré que 1 point de plus entre les européennes 2019 et celles de 2024 sur place. L'explosion du RN devrait donc être plus mesurée localement.

15:31 - Un avantage de Bardella à Amfreville le 9 juin dernier Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 153 électeurs d'Amfreville se sont en effet tournés vers le Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, a convaincu 22,84% des voix devant Raphaël Glucksmann à 18,81% et Valérie Hayer à 17,46%.

14:32 - Quel candidat a remporté la présidentielle il y a deux ans à Amfreville ? Le bord politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Dans la commune d'Amfreville, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec 21,09%, la candidate était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 27,86% et 22,31% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 62,78% devant Marine Le Pen (37,22%).

12:32 - Pierre Mouraret (LFI-PS-PC-EELV) devant ses concurrents lors des législatives il y a deux ans à Amfreville Le résultat du RN sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour ces élections législatives. En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune d'Amfreville, grappillant 13,98% des voix sur place, contre 37,54% pour Pierre Mouraret (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Sur la commune d'Amfreville, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera choisie à l'issue du second tour, confirmant l'échec du parti d'extrême droite.

11:02 - Analyse socio-économique d'Amfreville : perspectives électorales Quel impact auront les électeurs d'Amfreville sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 233 hab/km² et un taux de chômage de 8,52%, les enjeux liés au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (14,61%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 671 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (4,62%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,75%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Amfreville mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,18% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Participation à Amfreville : quelles perspectives pour les élections législatives ? Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Au moment des dernières européennes, le taux d'abstention représentait 39,22% des inscrits sur les listes électorales d'Amfreville (Calvados), contre une abstention de 39,55% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 39,6% au premier tour et seulement 43,44% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Amfreville cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.