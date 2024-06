En direct

19:49 - Le Front populaire va-t-il tirer parti des voix de la Nupes à Arbent ? L'autre question de ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après la création du Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Arbent, le binôme Nupes avait en effet cumulé 19,93% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 10,85% à Arbent pour le tour unique des européennes. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce soir, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 25% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 12 points à Arbent Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après tous ces chiffres. Mais des pistes émergent… Alors qu'à l'échelle du pays, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà progressé de 12 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 38,74% pour la liste RN à Arbent le 9 juin Consulter des résultats plus récents apparaît aussi comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Si on se penche sur le détail, 382 électeurs d'Arbent ont en effet été séduits par la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, dirigée par Jordan Bardella, glanait 38,74% des votes devant Manon Aubry à 13,69% et Valérie Hayer à 12,88%.

14:32 - Arbent avait voté Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Chez les habitants d'Arbent, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec un maigre 22,01%, la cheffe du Rassemblement national était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 26,55% et 23,74% des votes. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 60,65% contre 39,35% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Arbent ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation de Jordan Bardella à ces élections législatives sera très observé. Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune d'Arbent, cumulant 13,21% des suffrages sur place, contre 40,54% pour Damien Abad (Divers droite). Le second tour restera sur cette partition, le parti laissant également le binôme Divers droite finir gagnant.

11:02 - Élections à Arbent : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire d'Arbent, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 3 409 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 329 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 870 foyers fiscaux. Dans la ville, 18,2% des résidents sont des enfants, et 6,44% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Arbent abrite une communauté diversifiée, avec ses 452 résidents étrangers, soit 13,55% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Parmi cette diversité sociale, 42,76% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 377,12 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. En résumé, à Arbent, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Arbent : quel était le pourcentage de participation aux élections législatives ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera indiscutablement l'étendue de la participation à Arbent (01100). Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, sur les 2 257 personnes en âge de voter dans la localité, 69,81% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 70,93% au premier tour, soit 1 601 personnes. En proportion, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 40,33% au premier tour. Au second tour, 37,94% des citoyens se sont déplacés. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur la vie des Français pourraient entre autres augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs d'Arbent.