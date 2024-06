En direct

19:48 - Quel score pour à gauche à la fin de ces élections législatives ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que deviendront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann avait cumulé 18,45% à Arbonne début juin. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour, puisque l'alliance relookée s'élève virtuellement à 28% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le jour du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 19,12% des voix dans la commune.

18:42 - La progression inédite du Rassemblement national à Arbonne en 5 ans Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après cette avalanche de chiffres. Mais des indices se distinguent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été récupérés par le RN dans la localité entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection simple, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 14% ou plus à Arbonne ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Arbonne le 9 juin ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite présentée par Jordan Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen il y a trois semaines à Arbonne, avec 21,18% des bulletins dans l'urne, soit 233 voix, devant celle de Raphaël Glucksmann avec 18,45%, et la liste de Valérie Hayer avec 18,36%.

14:32 - 34,03% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Arbonne Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la principale clé pour juger une tendance politique locale. Il faut noter que le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un résultat plus élevé aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait engrangé 13,64% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 34,03%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 15,03% et Marine Le Pen avec 13,64%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 30,45% contre 69,55%).

12:32 - Un premier tour positif pour le clan macroniste la dernière fois Le nombre de bulletins en faveur du RN sera une des clés pour ces élections des députés localement, comme dans le reste de la France. Lors des élections législatives il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville d'Arbonne, cumulant 6,96% des voix sur place, contre 31,37% pour Vincent Bru (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Sur la commune d'Arbonne, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera choisie au cours du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien FN. Une victoire, donc, pour Vincent Bru dans la localité.

11:02 - Les données démographiques d'Arbonne révèlent les tendances électorales Dans la ville d'Arbonne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections législatives. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 29% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,87% de plus de 75 ans. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (82,54%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1 034 votants. Le nombre de familles monoparentales (14,07%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,09%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (37,38%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Arbonne, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Abstention à Arbonne : quelles perspectives pour les élections législatives ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette localité lors des derniers scrutins électoraux ? Lors des européennes du mois de juin 2024, 55,05% des personnes habilitées à participer à une élection à Arbonne avaient pris part à l'élection, contre une participation de 54,69% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 53,74% au premier tour et seulement 52,0% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Arbonne ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour.