Résultat des législatives à Arette : l'élection 2024 en direct

14:25 - Arette : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

Devant le bureau de vote d'Arette, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 15,72% d'agriculteurs pour 1 071 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 126 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 319 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le bourg, 14,47% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 32,96% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 42,86% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 50,16% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 895,71 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Arette, les problématiques locales rejoignent celles de la France.