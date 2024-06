En direct

19:51 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Avallon pour ces législatives 2024 ? La Nupes, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son score aller directement vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann avait terminé à 15,01% à Avallon le 9 juin. Mais on peut en revanche évaluer un score de 28% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (8,04%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,48%) ou encore de Léon Deffontaine (2,26%). Le jour du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 24,63% des suffrages dans la localité.

18:42 - Rassemblement national : quel résultat aux législatives à Avallon ? Que peut-on déduire de cet ensemble de données ? La progression du RN semble déjà forte à Avallon entre le score de Jordan Bardella en 2019 (27,32%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (34,97%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières donnant plutôt au RN une progression de quinze points par rapport à 2022 en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 29% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Avallon au début du mois Le résultat de ce dimanche 30 juin devrait faire écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Le score de la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Avallon, à 34,97%, soit 713 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Valérie Hayer à 15,11% et Raphaël Glucksmann à 15,01%.

14:32 - 26,68% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Avallon L'élection du chef de l'Etat est certainement la clé pour estimer une tendance politique locale. Avallon avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 26,68%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 26,68% des votes. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 20,72% et 6,63% des voix. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 44,03% contre 55,97%.

12:32 - Le parti présidentielle en tête au premier tour des législatives 2022 à Avallon Le résultat de la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour ces législatives 2024. Le RN ne convainquait pas à Avallon en 2022, lors des élections du Parlement, avec 21,81% au premier tour, contre 32,03% pour André Villiers (LREM), Avallon faisant partie de la 2ème circonscription de l'Yonne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Ensemble ! (58,78% contre 41,22% pour le RN). André Villiers remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections à Avallon : l'impact des caractéristiques démographiques Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Avallon révèlent des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 254 habitants par km² et 40,84% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 20,77% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 2000,06 euros/mois peut être révélateur d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,56%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en CDD (11,02%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Avallon mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,86% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Les élections législatives à Avallon (89200) sont lancées À Avallon, l'abstention sera l'une des grandes inconnues de ces législatives 2024. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 57,47% au premier tour. Au second tour, 57,59% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Avallon pour les législatives ? En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, parmi les 4 492 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 31,7% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 33,0% au deuxième tour. L'inflation dans le pays qui alourdit le budget des familles pourrait ramener les habitants d'Avallon vers les urnes.