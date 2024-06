Résultat des législatives à Bayeux : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Qui vont désigner les supporters de gauche à Bayeux ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant terminée, que deviendront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en récupérer le Front populaire ? La liste Glucksmann avait terminé à 15,51% à Bayeux début juin. Mais ce sont 27% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (5,24%), de Marie Toussaint (5,84%) et enfin de Léon Deffontaine (2,35%). Lors du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 22,36% des voix dans la localité.

18:42 - Vers une nouvelle surprise du RN aux législatives à Bayeux ? Alors que retenir de l'ensemble de ces scores ? La progression du RN se montre déjà puissante à Bayeux entre le score de Jordan Bardella en 2019 (19,21%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (26,67%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à près de 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Bayeux début juin Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il faut aussi étudier avec précision. D'autant que l'événement, majeur, est le déclencheur de l'élection qui nous préoccupe maintenant. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Bayeux, à 26,67%, soit 1328 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique a alors devancé Valérie Hayer à 22,72% et Raphaël Glucksmann à 15,51%.

14:32 - Bayeux avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection du président de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Bayeux lors du premier tour de la présidentielle avec 34,66%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 20,16%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 18% et 6,23% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 35,79% contre 64,21%.

12:32 - Quel résultat à Bayeux pour la majorité au premier tour ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera un enjeu clé pour cette élection législative 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Le RN n'a pas convaincu à Bayeux en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,83% au premier tour, contre 34,65% pour Bertrand Bouyx (Ensemble !), Bayeux faisant partie de la 5ème circonscription du Calvados. Sur la commune de Bayeux, c'est finalement une majorité LREM qui sera préférée au cours du second tour, achevant la mise à l'écart du parti d'extrême droite. Une victoire, donc, pour Bertrand Bouyx dans la localité.

11:02 - Les défis socio-économiques de Bayeux et leurs implications électorales Dans la ville de Bayeux, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 1923 habitants/km² et 40,8% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 16,03% pourrait agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les directives sur le travail. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (64,52%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 4 795 votants. Le nombre de familles monoparentales (20,75%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (11,6%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Bayeux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 13,99% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Retour sur la participation aux élections législatives précédentes à Bayeux Comment votent ordinairement les citoyens de cette agglomération ? Il y a quelques semaines, pendant les précédentes européennes, 45,8% des personnes aptes à participer à une élection à Bayeux avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 47,64% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,9% au premier tour. Au deuxième tour, 51,54% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En proportion, au niveau de la France, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, presque un record pour des élections législatives.