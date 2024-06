En direct

19:51 - Le Front populaire, nouvel aimant pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son score aller directement vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Beaumont-sur-Oise, le binôme Nupes avait en effet cumulé 37,25% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (33,33% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,57% pour Yannick Jadot, 2,12% pour Fabien Roussel et 1,1% pour Anne Hidalgo). Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 11,99% à Beaumont-sur-Oise. Mais on peut en revanche évaluer un score de 37% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (21,27%), de Marie Toussaint (3,81%) ou encore de Léon Deffontaine (2,19%).

18:42 - Un vote Rassemblement national majoritaire à Beaumont-sur-Oise à 20 jours des législatives Que conclure des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? La progression du RN semble déjà puissante à Beaumont-sur-Oise entre le score de Jordan Bardella en 2019 (26,58%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (30,39%), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 29% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Beaumont-sur-Oise il y a trois semaines Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Beaumont-sur-Oise, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a pris la première place, avec 30,39% des suffrages face à Manon Aubry à 21,27% et Raphaël Glucksmann à 11,99%. Ce qui correspond à 806 électeurs dans la ville.

14:32 - Quel candidat a gagné la présidentielle en 2022 à Beaumont-sur-Oise ? Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,15% contre 33,33% pour Jean-Luc Mélenchon. Beaumont-sur-Oise n'offrait que les troisième et quatrième places à Emmanuel Macron et Éric Zemmour, avec seulement 21,49% et 6,3% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 44,29% contre 55,71%.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Beaumont-sur-Oise ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indicateur précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Beaumont-sur-Oise, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 21,93% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 37,25% pour Leïla Ivorra (Nupes) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nupes (59,59%). Leïla Ivorra remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Beaumont-sur-Oise aux élections législatives A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Beaumont-sur-Oise émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 9 590 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 731 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 2 596 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 20,41% des résidents sont des enfants, et 5,75% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives en matière d'éducation et de santé. La présence de 993 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 15,06%, contribue à son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,33%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 24 215 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. À Beaumont-sur-Oise, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Beaumont-sur-Oise À Beaumont-sur-Oise (95260), la participation sera indéniablement l'une des clés des législatives 2024. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,16% au premier tour et seulement 58,01% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 5 596 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 32,79% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 28,57% au premier tour.