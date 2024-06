En direct

19:38 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Berry-Bouy pour ces élections législatives ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? Le jour du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 22,09% des bulletins dans la localité. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 10,68% à Berry-Bouy. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry (3,08%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (1,85%) et enfin de Léon Deffontaine (2,46%) le 9 juin. Autrement dit une somme de 16% sur place.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 17 points à Berry-Bouy Que tirer des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 17 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse dépasser les 33% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Berry-Bouy début juin ? Se pencher sur la dernière expérience électorale nous semble aussi pertinent au moment du scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 198 électeurs de Berry-Bouy ont en effet été séduits par l'extrême droite il y a quelques jours, aux européennes. La liste, emmenée par Jordan Bardella, a convaincu 40,66% des suffrages contre Valérie Hayer à 17,66% et Raphaël Glucksmann à 10,68%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Berry-Bouy lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection à la présidence de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Berry-Bouy lors du premier tour de la présidentielle avec 32,77%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 28,94%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 12,77% et 5,96% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 43,2% contre 56,8%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc Ensemble en 2022 Au niveau local, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des législatives sera très observé. Il y a deux ans, lors des législatives à Berry-Bouy, le RN finissait à la deuxième place, 25,18% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 29,69% pour Nadia Essayan (Ensemble !) au premier tour. Au second, il culminait pourtant à 57,51% des voix, devant les candidats Nupes (42,49%). C'est donc Christine Poly chez les lepénistes qui arrivait premier au finish.

11:02 - Comprendre l'électorat de Berry-Bouy : un regard sur la démographie locale La démographie et la situation socio-économique de Berry-Bouy contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec 46,9% de population active et une densité de population de 38 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 6,35% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (90,04%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 430 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,36%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (4,71%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Berry-Bouy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,62% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives à Berry-Bouy ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes consultations politiques. A l'occasion des élections européennes de début juin, 54,44% des électeurs de Berry-Bouy avaient pris part au scrutin. La participation était de 54,17% en 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,89% au premier tour. Au second tour, 41,33% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Berry-Bouy ? En proportion, au niveau de l'Hexagone, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour.